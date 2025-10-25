Forza Italia visita il Virgilio occupato: "Clima sereno e studenti disponibili al dialogo"

Liceo Virgilio, via Cavour (foto gonews.it)

"Offerto nostra disponibilità a confronto, bisogna offrire agli studenti la possibilità di conoscere e confrontare diversi punti di vista"

"Ieri sera sono stato al liceo Virgilio durante l’occupazione – dichiara Samuele Castellaneta, dirigente provinciale di Forza Italia – per ascoltare e comprendere i motivi che hanno spinto questi ragazzi a manifestare. Pur non condividendo il metodo dell’occupazione, che rappresenta un gesto forte e che di fatto impedisce la regolare attività didattica, tengo a sottolineare di aver trovato un clima sereno, con studenti e studentesse disponibili al dialogo e al confronto.

Il tema principale, quello della questione palestinese, è indubbiamente complesso e talvolta divisivo. Ritengo però che meriti di essere affrontato in modo ampio e costruttivo, offrendo agli studenti la possibilità di conoscere e confrontare diversi punti di vista, per formarsi un’opinione completa e consapevole sulla situazione geopolitica attuale.

Come dirigente provinciale di Forza Italia, ho offerto la mia disponibilità a un confronto, nella convinzione che anche la politica debba contribuire a fornire strumenti di conoscenza e riflessione.

Forza Italia è pronta a portare il proprio contributo, affinché tutti i ragazzi possano ampliare il loro bagaglio culturale e comprendere meglio le dinamiche internazionali e il modo in cui la nostra forza politica affronta questo delicato tema.”

