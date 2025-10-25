In casa 15 chili di hashish con l'immagine di Ronaldo, due arresti

La polizia ha arrestato un 52enne albanese, già detenuto in semilibertà con obbligo di rientro notturno in carcere, e un 22enne romeno, trovati in possesso di 15 chili di hashish. Il blitz è scattato in un appartamento di via dei Gerani, dove gli agenti della Squadra mobile di Prato hanno scoperto lo stupefacente nascosto in diverse stanze.

In particolare, sono stati rinvenuti 18 panetti di hashish all’interno di due scatole di scarpe nel ripostiglio, 16 panetti con impressa l’immagine del calciatore Cristiano Ronaldo nella camera da letto e altri involucri disseminati in vari punti dell’abitazione, oltre a un frammento di droga occultato in un vaso in cucina.

Secondo quanto riferito dalla procura di Prato, il 52enne, già sottoposto a misura cautelare per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, avrebbe approfittato del regime di semilibertà per riprendere l’attività di spaccio. Dopo un periodo di pedinamento, gli investigatori hanno fatto irruzione nell’immobile sorprendendo i due uomini, che sono stati immediatamente arrestati e condotti in carcere.

L’indagine prosegue per individuare eventuali altri complici e chiarire i canali di approvvigionamento della droga.

