In casa un vero e proprio arsenale tra fucili e pistole rubati, arrestato 53enne

Blitz dei carabinieri del nucleo investigativo di Pistoia che hanno scoperto un vero e proprio arsenale nell’abitazione e in un capannone nella disponibilità di un 53enne, già noto alle forze dell’ordine, arrestato per detenzione illegale di armi e munizioni.

Durante la perquisizione sono stati sequestrati tre fucili e quattro pistole, alcune con matricola abrasa, oltre a armi modificate per aumentarne letalità e occultabilità, tra cui fucili semiautomatici, pistole di grosso calibro e un revolver, insieme a circa 500 proiettili di vario tipo.

Secondo quanto emerso, parte delle armi risulta provento di furti commessi in diverse province italiane, motivo per cui l’uomo dovrà rispondere anche di ricettazione.

Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici presso il Ris dei carabinieri di Roma per verificare se siano state utilizzate in altri episodi criminali.

Notizie correlate