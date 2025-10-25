In casa un vero e proprio arsenale tra fucili e pistole rubati, arrestato 53enne

Cronaca Quarrata
Condividi su:
Leggi su mobile

Blitz dei carabinieri del nucleo investigativo di Pistoia che hanno scoperto un vero e proprio arsenale nell’abitazione e in un capannone nella disponibilità di un 53enne, già noto alle forze dell’ordine, arrestato per detenzione illegale di armi e munizioni.

Durante la perquisizione sono stati sequestrati tre fucili e quattro pistole, alcune con matricola abrasa, oltre a armi modificate per aumentarne letalità e occultabilità, tra cui fucili semiautomatici, pistole di grosso calibro e un revolver, insieme a circa 500 proiettili di vario tipo.

Secondo quanto emerso, parte delle armi risulta provento di furti commessi in diverse province italiane, motivo per cui l’uomo dovrà rispondere anche di ricettazione.

Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici presso il Ris dei carabinieri di Roma per verificare se siano state utilizzate in altri episodi criminali.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]

Quarrata
Cronaca
23 Luglio 2025

Corpo in avanzato stato di decomposizione nel Pistoiese, fermato uomo per omicidio

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato alla Ferruccia, tra Agliana e Quarrata. Secondo gli inquirenti si tratta di un omicidio e un uomo è già stato [...]

Quarrata
Cronaca
24 Marzo 2025

Addio a Luigi Cappellini, figura storica del vivaismo pistoiese e di Coldiretti

Il mondo del vivaismo pistoiese piange la scomparsa di Luigi Cappellini, figura storica del settore e di Coldiretti, morto pochi giorni fa. Nato nel 1933 a Quarrata, Luigi ha dedicato [...]



Tutte le notizie di Quarrata

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina