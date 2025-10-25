Incendio nella notte al centro commerciale 'Il Parco' di Calenzano: lavanderia distrutta, edificio inagibile

Paura nella notte tra venerdì e sabato al centro commerciale “Il Parco” di via di Prato a Calenzano, dove un incendio è divampato intorno alle 2:35 all’interno di una lavanderia situata nel complesso.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco del comando di Firenze, con squadre provenienti dal distaccamento di Calenzano, da Firenze Ovest e dalla sede centrale, supportati da due autobotti e un carro aria.

All’arrivo dei soccorritori era già entrato in funzione l’impianto antincendio del centro. I vigili del fuoco hanno effettuato l’accesso nei locali della lavanderia, procedendo allo spegnimento delle fiamme, allo smassamento e alla bonifica del materiale combusto.

L’incendio ha provocato ingenti danni da fumo, che hanno coinvolto tutti i locali del centro commerciale, rendendo l’edificio temporaneamente inagibile. Sono tuttora in corso le operazioni di estrazione dei fumi.

Sul posto è intervenuto anche un funzionario dei Vigili del fuoco per il coordinamento delle operazioni di soccorso. Non si registrano feriti. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.

