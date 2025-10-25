La CRI Empoli ricorda Stefania Attilieni: una raccolta fondi in memoria della volontaria

Empoli
Le donazioni saranno devolute all’associazione Re.So Recupero Solidale e agli Operatori del Sorriso della Croce Rossa Toscana, conosciuti come i 'Clown di Croce Rossa'

"La perdita di Stefania lascia nel nostro Comitato un vuoto incolmabile". Con queste parole, i colleghi e gli amici della Croce Rossa ricordano la volontaria scomparsa prematuramente, una figura che – scrivono – "con la sua umanità e bontà faceva sembrare tutto bello, contagiando tutti con il suo impegno nel dare aiuto al prossimo".

Per onorarne la memoria, il Comitato ha deciso di aprire una raccolta fondi destinata a sostenere due realtà a cui Stefania era profondamente legata. D’intesa con la famiglia, le donazioni saranno devolute all’associazione Re.So Recupero Solidale, con cui Stefania collaborava attivamente, e agli Operatori del Sorriso della Croce Rossa Toscana, conosciuti come i 'Clown di Croce Rossa', gruppo di cui faceva parte con entusiasmo e dedizione.

La pagina per contribuire alla raccolta è disponibile all’indirizzo https://linktr.ee/raccoltaperstefania, dove sono riportate tutte le informazioni per chi desidera fare una donazione.

Un gesto concreto per ricordare Stefania attraverso ciò che più la rappresentava: la solidarietà e il sorriso.

