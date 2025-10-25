Le Cantine Leonardo si rilanciano: rinnovato e riaperto lo storico punto vendita

Tempo di rilancio per le Cantine Leonardo a Vinci che oggi, sabato 25 ottobre, hanno riaperto lo storico punto vendita in via di Mercatale, presso la sede dell'azienda. Un negozio con una veste rinnovata che unisce attenzione alla clientela tradizionale, con la classica vendita dello sfuso direttamente dalla botte, e investimento sul turismo culturale ed enogastronomico con la proposta di assaggi e degustazioni che permettono di tuffarsi a 360 gradi nei sapori del territorio.

Un'iniziativa possibile grazie alla collaborazione con la cooperativa 'Vecchia Cantina di Montepulciano': «In un momento non facile abbiamo intrapreso un percorso tra due cooperative storiche della Toscana - ha spiegato il presidente Andrea Rossi - Due realtà che hanno deciso di provare a stare insieme per mantenere un assetto che è un valore aggiunto per il territorio e per i tanti soci. Un ringraziamento particolare a Confcooperative che ha guidato il percorso e alla cooperativa Caviro che fa parte del network».

All'interno del punto vendita è possibile assaggiare ed acquistare Chianti, Vermentino, Nobile di Montepulciano, grappe insieme a tanti prodotti di qualità del network cooperativo come le castagne arrosto sciroppate, ceci neri, lenticchie e molto altro. Antonio Prosperi, neopresidente delle Cantine Leonardo, ha salutato con soddisfazione le novità, così come la vicesindaca di Vinci Daniela Fioravanti che ha commentato: «è positivo che i momenti di difficoltà si superino unendo le forze; oggi è un giorno di inizio, un giorno di speranza». Tra i molti presenti il senatore ed ex-sindaco di Vinci Dario Parrini e la direttrice di Confcooperative Toscana Sud Denise Malfetti.

Notizie correlate