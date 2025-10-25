Lucca Comics 2025: modificati gli accessi alla stazione ferroviaria durante la fiera

Durante le giornate di Lucca Comics 2025, in programma da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre, saranno modificati i percorsi di ingresso ed uscita dalla stazione di Lucca. La scelta di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), condivisa con le autorità locali, è stata adottata per agevolare la gestione dei flussi straordinari di viaggiatori previsti nelle giornate dell’evento.

Nello specifico:

-i treni in partenza per Firenze utilizzeranno i binari 3 e 4, con accesso da Piazza Ricasoli, tramite il sottopasso sul lato sinistro del fabbricato della stazione;

-i treni in partenza per Pisa utilizzeranno i binari 5 e 6, raggiungibili esclusivamente dall’ingresso di Via Nottolini, lato opposto al fabbricato della stazione;

-i treni in partenza per Viareggio e La Spezia utilizzeranno i binari 1, 1 tronco Ovest, 2 tronco Ovest; con accesso da via Cavour, varco atrio biglietteria;

-i treni in partenza per Aulla Lunigiana utilizzeranno i binari 1 e 1 tronco Est con accesso da Piazza Ricasoli, varco atrio biglietteria;

I nuovi percorsi e gli accessi saranno segnalati con apposita cartellonistica e controllati per regolare al meglio l’afflusso dei viaggiatori.

Per far fronte ai flussi straordinari dei visitatori, l’attesa per i treni sarà regolamentata e gestita all’esterno della stazione ferroviaria.

Il sottopassaggio della stazione durante le ore diurne (dalle 9.00 alle 21.00) dei giorni 1 e 2 novembre, non potrà essere utilizzato come passaggio pedonale tra piazza Ricasoli e San Concordio.

Nei giorni feriali per agevolare il transito dei viaggiatori pendolari, la percorribilità del sottopassaggio sarà possibile fino alle ore 14.00 del 29 ottobre e del 30 ottobre, mentre il giorno 31 ottobre sarà possibile fino alle ore 10:30.

Si invitano i viaggiatori ad arrivare in stazione in anticipo muniti di biglietto.

Per regolare l’elevata affluenza prevista sarà anche incrementato il personale, supportato da quello della Protezione Civile.

Fonte: RFI S.p.A.

