Da Londra a Firenze in bicicletta per Gaza: il viaggio solidale di Martina a sostegno di Gaza Soup Kitchen

Sette anni a Londra, una bicicletta inseparabile e il desiderio di tornare a casa, in Casentino, per raccogliere le olive. Così nasce l’idea di Martina di intraprendere un viaggio straordinario: pedalare da Londra a Firenze trasformando un semplice ritorno in Italia in un gesto concreto di solidarietà.

Il progetto, intitolato “Cycling from London to Florence — for Gaza Soup Kitchen”, unisce l’amore per la libertà del viaggio e la forza di un impegno civile: una raccolta fondi a favore di Gaza Soup Kitchen, organizzazione che ogni giorno distribuisce migliaia di pasti alla popolazione civile di Gaza, offrendo sostegno e dignità a chi ha perso tutto.

“Quando ho deciso di lasciare Londra,” racconta Martina, “non volevo separarmi dalla mia bicicletta. È stato allora che ho capito che il viaggio poteva diventare qualcosa di più: un modo per condividere la mia libertà con chi oggi non ce l’ha.”

Dalla riflessione sulla propria possibilità di scegliere e muoversi liberamente è nata la volontà di legare la pedalata a una causa collettiva: “Molte persone non hanno la mia fortuna di poter cambiare strada o vita quando lo desiderano. Per questo il viaggio non poteva essere solo mio, ma di tutti.”

L’incontro con Gaza Soup Kitchen è avvenuto attraverso Instagram, dove Martina ha seguito la nascita di questa iniziativa locale, cresciuta rapidamente fino a garantire oltre 3.000 pasti al giorno grazie al lavoro di volontari e donazioni internazionali.

“La loro storia mi ha colpita: da un piccolo gruppo di persone sono riusciti a costruire una rete solidale enorme. Mi ha ricordato che non sono i numeri a contare, ma la qualità e la dedizione di ciò che fai. E poi la cucina, per me, è sempre stata sinonimo di condivisione: lo era con mia nonna, lo è oggi con chi cucina per sfamare un popolo.”

Il viaggio di Martina attraversa Regno Unito, Francia e Italia, in un percorso di centinaia di chilometri vissuto senza un itinerario fisso. Ogni giorno decide sul momento dove arrivare, lasciando spazio all’imprevisto e agli incontri. “È la parte più bella di tutto questo — spiega — perché lungo la strada ho trovato accoglienza ovunque: persone che mi hanno offerto un caffè, un posto dove dormire, un sorriso. Mi sento accompagnata, anche quando pedalo da sola.”

Martina non è una ciclista professionista: la bicicletta è semplicemente il mezzo che ha sempre usato per spostarsi in città. Eppure, giorno dopo giorno, macina chilometri e scopre che la vera forza è quella dell’intenzione. “Non ho fatto allenamenti specifici. Mi affido all’adrenalina e alla voglia di mettermi alla prova. Viaggiare sola mi dà energia, mi fa sentire parte di qualcosa di grande.”

Il suo arrivo a Firenze, previsto entro fine mese, rappresenta un traguardo simbolico. È la città dove ha vissuto e costruito legami profondi, grazie anche alla collaborazione con l’associazione Cambiamente. “Firenze è una delle mie case, come Londra. Ma la mia vera destinazione finale sarà il Casentino, il mio paese, Soci, dove tutto è cominciato.”

Con questa impresa Martina vuole lanciare un messaggio di connessione e responsabilità condivisa. “Spero che la mia storia aiuti le persone a riscoprire un senso di attivismo. La politica non è solo votare: è scegliere ogni giorno di agire in modo etico, di interessarsi a chi non ha i nostri stessi diritti. Restituire diritti agli altri non significa perderli, ma costruire una società più giusta per tutti.”

Chi desidera sostenere la pedalata solidale di Martina può farlo attraverso la campagna GoFundMe Cycling from London to Florence — for Gaza Soup Kitchen o seguire il suo viaggio sul profilo Instagram @wigglymarti, dove ogni giorno condivide tappe, incontri e riflessioni.

Per ulteriori info: info@asscambiamente.org

Fonte: Associazione CambiaMente Odv - Ufficio stampa

