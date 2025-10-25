Meteo in Toscana, codice giallo per mareggiate domenica 26 ottobre fino alle ore 20

dalla Regione Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Codice giallo per rischio di mareggiate sul litorale centro settentrionale e sull’Arcipelago fino all’Isola d’Elba con validità dalla mezzanotte di stasera fino alle ore 20 di domani

Una rapida perturbazione, accompagnata da piogge e forti venti occidentali, interessa la Toscana nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 ottobre. I mari risulteranno molto mossi o localmente agitati sul litorale centro settentrionale e sull’Arcipelago a nord dell'Elba nella giornata di sabato, mentre saranno ovunque molto mossi (sul litorale meridionale solo in serata) fino ad agitati a nord dell’Elba nella giornata di domenica.

Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un'allerta con codice giallo per il rischio di mareggiate sul litorale centro settentrionale e sull’Arcipelago fino all’Isola d’Elba con validità dalla mezzanotte di stasera, sabato 25, fino alle ore 20 di domenica 26 ottobre.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Toscana
dalla Regione
25 Ottobre 2025

Nuovo Piano Faunistico Venatorio, al via il ciclo di incontri di presentazione

Dopo l’adozione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR), prende il via la sua presentazione sul territorio e la fase di partecipazione. La Regione Toscana, in collaborazione con Anci Toscana, [...]

Toscana
dalla Regione
24 Ottobre 2025
Domanda case Toscana

Alloggi Erp, approvata la graduatoria del bando per abbattere le barriere architettoniche

Abbattere le barriere a architettoniche in edifici di edilizia residenziale pubblica: è questo l’obiettivo del bando della Regione Toscana da un milione di euro che in questi giorni è arrivato [...]

Toscana
dalla Regione
23 Ottobre 2025

Vento e mareggiate, esteso codice arancione sulla costa centrale della Toscana

Il vento continua a soffiare sulla costa centrale della Toscana. La Sala operativa della protezione civile regionale ha infatti esteso anche alla giornata di domani, venerdì 24 ottobre, l’avviso per [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina