Nuovo Piano Faunistico Venatorio, al via il ciclo di incontri di presentazione

Dopo l’adozione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR), prende il via la sua presentazione sul territorio e la fase di partecipazione.

La Regione Toscana, in collaborazione con Anci Toscana, promuove un programma di incontri territoriali per illustrare e approfondire i contenuti del Piano, lo strumento di programmazione che definisce le linee guida per la gestione e la tutela della fauna selvatica e per la pianificazione dell’attività venatoria sul territorio regionale.

Gli incontri, aperti agli amministratori locali, alle associazioni di categoria, ai portatori di interesse e ai cittadini, si svolgeranno sia in presenza che online, con l’obiettivo di favorire la massima partecipazione e condivisione.

Il link per partecipare on-line è il seguente, unico per tutti gli incontri:

https://us02web.zoom.us/j/82897463291

Di seguito il calendario con i luoghi e gli orari degli incontri:

Lunedì 27 ottobre

Aulla (MS) ore 10.00

Unione dei Comuni della Lunigiana

Via Gandhi, 8

Castelnuovo di Garfagnana (LU) ore 14.00

Unione dei Comuni della Garfagnana

Via Vittorio Emanuele, 9

Martedì 28 ottobre

Santa Luce (PI) ore 10.00

Sala polivalente B. Niccolini, belvedere Menichini (dietro Palazzo Comunale)

Bibbona (LI), ore 14.00

Palazzo Comunale via colombo 1

Mercoledì 29 ottobre

Borgo San Lorenzo (FI) ore 10.00

Sede Unione dei Comuni, via Palmiro Togliatti 45

Poggibonsi (SI) ore 15.00

Centro culturale “Accabì Hospital Burresi”, via G. Carducci 1 > 3* Piano

Giovedì 30 ottobre

Arcidosso (Gr) 0re 10.00

Sede Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, località Colonia

Poppi (AR) ore 15.00

Sede Distaccata Unione dei Comuni del Casentino località pianacci 25/c

Venerdì 31 ottobre

Vernio (PO) ore 11.00

Palazzo Comunale, piazza del Comune 20

San Marcello Pistoiese (PT) ore 15.00

Palazzo Comunale, via Pietro Leopoldo 24

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate