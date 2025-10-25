Passeggero in stato di alterazione spacca finestrino del bus a Firenze

Momenti di tensione stamani in via Datini, dove un passeggero in evidente stato di alterazione ha rotto il finestrino di un bus della linea 23 usando un martello frangivetro, dopo che l’autista aveva fatto scendere i passeggeri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri; fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

L’azienda ATAF ha espresso solidarietà all’autista e ringraziato le forze dell’ordine per l’intervento. Su Facebook, Massimo Milli della Faisa-Cisal Toscana ha commentato: “Ennesima aggressione stamattina alle 7 su Firenze… che cosa dobbiamo ancora aspettare!? Stamattina sul 23, un passeggero ha dato di matto e ha spaccato i vetri del mezzo”.

