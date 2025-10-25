Montopoli inaugura la prima mostra mercato del tartufo bianco. La sindaca: "Un modo per valorizzare i nostri borghi e i prodotti del territorio"

Montopoli ha la sua mostra del tartufo. Si è aperta oggi, sabato 25 ottobre la prima mostra mercato del tartufo bianco e dei prodotti tipici montopolesi. Il corteo storico, con i musici e gli sbandieratori del gruppo della Pro Loco di Montopoli con le amazzoni a cavallo (dell’azienda agricola il Solicchio) ha aperto la prima edizione. In piazza due giugno si è svolto il taglio del nastro alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani.

"Grazie a tutti coloro che hanno lavorato a questa festa – ha aperto la sindaca Linda Vanni – una manifestazione organizzata interamente dal Comune con l’obiettivo principale di portare Montopoli fuori da Montopoli. Un modo per valorizzare i nostri bellissimi borghi e i prodotti tipici del territorio".

"Oggi comincia una sfida importante – ha detto Giani – una mostra mercato che qui trova piena legittimità, essendo questa un’area tartufigena situata all’interno di un territorio che va dalla Valdegola alla Valdera. Un elemento simbolo della bellezza paesaggistica, enogastronomica e del buon vivere. La mostra è una felice intuizione che come Regione non possiamo che apprezzare".

Presenti i neo eletti consiglieri regionali Massimiliano Ghimenti e Federico Eligi.

"È facile lavorare in un gruppo dove c’è unità – ha aggiunto l’assessore al turismo e alla cultura Marzio Gabbanini – è bello vedere l’entusiasmo delle persone intorno a noi, un entusiasmo che nasce dall’impegno, uno stimolo a fare sempre meglio. Montopoli c’è, con molta modestia ma vogliamo esserci per tutte le cose che la nostra cittadina offre".

Durante la cerimonia inaugurale il presidente dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo Michele Boscagli ha donato alla sindaca Vanni la maglietta simbolo dell’associazione.

Domani, domenica 26 ottobre, la mostra continua. In piazza San Matteo, alle 12, ci sarà lo chef Gilberto Rossi del Pepenero. Mentre alle 14.30 Benedetto Squicciarini presenterà “crema di fagioli piattella pisana con mallegato e cipolla di Certaldo caramellata” e “Pancotto con porri croccanti e tartufo”. Alle 15.30 via alle masterclass con una degustazione guidata di vini e di olio della fattoria Varramista e dell’azienda agricola Bianchi. Alle 17 Cecilia Tessieri Rabassi, prima donna Maitre Chocolatier al mondo, presenta il suo atelier. In sala consiliare proseguono i dibattiti e gli incontri.

Alle 10.30 la tartufaia Paola Castaldi parlerà del “ruolo della donna nella cerca e cavatura del tartufo” a seguire ci sarà una dimostrazione pratica con i cani nel giardino del museo civico. La conclusione della prima mostra mercato del tartufo è affidata all’apericena in musica in sala Pio XII alle 18.30 a cura del ristorante Velvet, al microfono ci sarà Agnese vincitrice della IV edizione del premio Giubilate “Musica e talenti 2025”.

