“Use Rosa Scotti sconfitta a Giussano: troppi errori in attacco e seconda battuta d’arresto consecutiva

Ancora non ci siamo. Anche a Giussano l’Use Rosa Scotti balbetta e torna così a casa con la seconda sconfitta consecutiva per 62-56. Se stavolta la difesa, tutto sommato tiene, è l’attacco che fa acqua col 30% dal campo ed il 27 dalla lunga, davvero troppo poco. Il tutto senza dimenticare che anche dal punto di vista dell’atteggiamento mai, in nessuna fase della partita, la squadra di coach Cioni riesce a prenderne in mano le redini, lasciando così ad una Giussano tutt’altro che irresistibile una vittoria che sarebbe stata alla portata. Insomma, dopo quattro giornate lavoro da fare ce n’è ancora tanto per trovare la quadratura del cerchio. Fiducia e avanti.

L’Use Rosa Scotti azzanna la partita con l’ex Lussignoli e Vente prima di subire il rientro delle padrone di casa con un 8-0. Il secondo cesto di Vente è un buon segnale ed anche Logoh è protagonista di un avvio positivo: 8-13 col libero di Ndiaye. Giussano resta in scia ed al 10’ siamo 11-16. Ianezic ci mette del suo (11-18) solo che non le è da meno Diotti che, con due triple, riporta lì Giussano: 19-20. La scossa fa bene a Rylichova che scrive il suo nome a referto col tiro pesante in una fase nella quale non è che le mani biancorosse oltre l’arco siano poi così precise: un triste 1/6. La tripla di Valli manda le squadre al riposo sul 28-25. Per l’Use Rosa le statistiche dicono 34% dal campo e 12% dalla lunga.

Si riparte con Vente e, quando Ruffini suggella lo 0-6, arriva puntuale il minuto della squadra di casa. Lussignoli trova spazio nella difesa avversaria che torna a mettersi a zona, subito bucata da Ruffini: 33-36. Ma è un lampo, tanto che Valensin mette il 41-36 obbligando coach Cioni al minuto. Si scuote Rylichova con una palla rubata, canestro e fallo subito (41-39) ed è Lussignoli a mettere la freccia sul 41-42. Gli ultimi secondi sono un concentrato di errori: Ianezic sbaglia i liberi dopo un antisportivo, la Scotti perde palla e Diotti ringrazia col 48-42.

Pur senza strafare Giussano schizza avanti 52-44, la Scotti vacilla e si aggrappa al 52-48 di Ruffini prima e Vente dopo. La bufera pare passata – per il momento - ma Diotti martella ancora dalla lunga con la pronta replica di Logoh. Rylichova trova il tiro del 58-56 e la Scotti ha tre possessi che, però, sbaglia. Szajtauer mette un libero (59-56) e poi riesce a non far segnare Lussignoli. Quando ancora lei trova il tiro buono, per fortuna della Scotti sono scaduti di un soffio i 24 e così coach Cioni chiama timeout per programmare gli ultimi 56 secondi. Rylichova non trova il canestro, Giussano commette fallo in attacco. Ci sono ancora 27 secondi di vita. Logoh sbaglia, Diotti prende il rimbalzo e subisce fallo. Ne mette solo uno ma basta. Giussano vince.

Le statistiche della partita

62-56

AUTOCENTER ARESE BASKET FOXES

Nikolova 11, Olajide 6, Diotti 15, Valensin 12, Szajtauer 8, Valli 9, Fiorese ne, Colico, Pallavicini, Merli 1. All. Sacchi (ass. Fracassa/Aramini)

USE ROSA SCOTTI

Logoh 8, Lussignoli 9, Antonini 2, Vente 14, Rylichova 9, Ruffini 9, Ianezic 2, Ndiaye 1, Casini, Manetti 2. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

Arbitri: Caneva di Collegno e Turello di Rivalta di Torino

Parziali: 11-16, 28-25 (17-9), 48-42 (20-17), 62-56 (14-14)

Le statistiche della partita:

https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/LEGBF/2714534/bs.html

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

