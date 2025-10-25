Viareggio, giovane 30enne aggredito in casa: ferito al volto da 4 uomini

È successo stamani intorno alle 7 quando a Viareggio, nei pressi del mercato di piazza Cavour, un giovane di circa 30 anni è stato aggredito nella sua abitazione. Secondo quanto ricostruito, quattro uomini avrebbero sfondato la porta di casa, colpendolo a calci e pugni e ferendolo al volto con un coltello, prima di fuggire facendo perdere le loro tracce.

Il ferito è stato trasportato inizialmente all’ospedale Versilia e successivamente trasferito all’ospedale di Cisanello per le cure del taglio al volto.

Sul caso indaga il commissariato di polizia di Viareggio, che sta cercando di chiarire le motivazioni dell’aggressione. Gli investigatori stanno valutando anche le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per identificare i responsabili.