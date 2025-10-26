San Miniato, microcar degli studenti del Cattaneo nel mirino dei vandali

Preoccupazione tra le famiglie e gli studenti dell’Istituto Tecnico Carlo Cattaneo di San Miniato, dove nel giro di poche settimane alcune microcar degli studenti sono finite nel mirino dei vandali. Le "macchinine" si trovavano nel parcheggio antistante la scuola, vicino alla "Madonnina" salendo da Via Catena. Secondo quanto riportato dai genitori degli studenti, i malviventi avrebbero danneggiato vetri e interni delle vetture, rubando oggetti e lasciando a terra ciò che ritenevano di poco valore.

Una doccia fredda per le famiglie e gli studenti, che ora si trovano a dover sostenere diverse spese per riparazioni e sostituzioni: "È un danno enorme per le famiglie e per tutta la comunità scolastica, che non può più sentirsi tranquilla nemmeno durante le lezioni", afferma un genitore.

I fatti si sarebbero verificati in due episodi distinti, lasciando sul posto una scena di confusione e devastazione. "Assurdo che nessuno dei residenti nelle case vicine abbia visto o sentito nulla", commenta un altro genitore, manifestando stupore e preoccupazione.

Intanto, i proprietari delle microcar hanno sporto denuncia ai carabinieri, auspicando che i responsabili vengano identificati e che episodi simili non si ripetano.

