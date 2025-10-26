Aggressione all’alba a Prato: uomo ritrovato in una pozza di sangue in gravi condizioni

Aggressione all’alba a Prato questa mattina, tra le 5:30 e le 5:40, quando un uomo è stato aggredito all’incrocio tra via Medaglie d’Oro e via Pagli, vicino al centro storico della città. La vittima, ritrovata esanime in una pozza di sangue e senza documenti, è stata trasportata in ospedale, dove si trova in condizioni critiche.

La Procura di Prato ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio e ha assunto la direzione delle indagini. Al momento l’uomo non è identificabile, poiché il suo telefono era bloccato e privo di SIM. Le indagini sono affidate ai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Prato, che cercano di risalire all’identità della vittima, individuare gli autori dell’aggressione e capire le motivazioni del gesto.