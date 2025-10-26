Aggressione in pieno centro a Siena: ferito un minore e un agente della polizia municipale

Cronaca Siena
(foto gonews.it)

L’aggressore è stato fermato e portato in questura

Aggressione in pieno centro a Siena: un uomo ha aggredito un minorenne in piazza del Campo. Alla vista degli agenti di polizia municipale, l’uomo si è rifiutato di fornire documenti e generalità e ha poi colpito fisicamente e verbalmente uno dei tre agenti intervenuti, che ha riportato ferite non gravi.

L’aggressore, di nazionalità extracomunitaria, è stato fermato e accompagnato negli uffici della questura di Siena per ulteriori accertamenti.

La sindaca di Siena, Nicoletta Fabio, ha espresso solidarietà all’agente ferito e al minorenne con la sua famiglia, augurando pronta guarigione al primo. "Il compito dell'amministrazione comunale e della polizia locale – ha sottolineato – è collaborare per garantire la sicurezza della città. Confidiamo che la giustizia faccia il suo corso in modo rapido ed efficace".

