Cadavere rinvenuto sui binari a Viareggio: indagini in corso

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato questa mattina sui binari ferroviari di Viareggio, a circa 100 metri dalla stazione, in direzione nord, all’altezza di via Vespucci.

La segnalazione è arrivata intorno alle 10:30 al 118 Versilia da una cittadina che aveva notato il corpo. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e l’automedica, mentre la polizia ferroviaria ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso e l’identità della vittima.