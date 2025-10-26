Capannori, abbandona rifiuti sul ciglio della strada: denunciato 42enne

Notte movimentata a Capannori, dove i Carabinieri hanno sorpreso un uomo mentre abbandonava rifiuti speciali in strada. È successo alle 2 di questa mattina in via delle Capanne: protagonista un 42enne di origini straniere, residente a Quarrata (PT), che lavora come addetto ai controlli nei locali pubblici.

I militari, impegnati in un servizio di pattugliamento, lo hanno colto in flagrante mentre scaricava secchi contenenti materiali da lavori edili dalla sua Renault Kangoo. Durante la perquisizione personale e del veicolo, sono state trovate tre tessere sanitarie intestate ad altre persone, di cui l’uomo non ha saputo spiegare la provenienza.

L’uomo è stato denunciato per ricettazione e abbandono di rifiuti. Va ricordato che, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 116 dell’agosto 2025, l’abbandono di rifiuti è diventato un reato penale anche per i privati, con pene più severe rispetto al passato.

