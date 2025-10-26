L’Abc Solettificio Manetti esce sconfitta dal parquet del Cus Firenze

Non pervenuta. E’ quello che accade a Firenze sul parquet del Cus, dove l’Abc Solettificio Manetti di fatto non scende in campo e cade con un eloquente 77-62 inciampando nella seconda sconfitta consecutiva. Prova surreale quella dei gialloblu, che rincorrono fin dalla palla a due senza mai riuscire ad entrare in partita. Con Lorenzo Berni e Andrea Pedicone costretti in tribuna a causa dei fastidi muscolari accusati nel match contro Prato, i gialloblu faticano tanto a contenere la verve fiorentina in difesa, quanto a trovare la via del canestro in fase offensiva. Ne emerge una gara a senso unico, che costringe l’Abc a resettare quanto prima e ripartire.

“Partita giocata con sufficienza, senza mordente, senza idee, senza difesa – commenta coach Riccardo Paludi -. C’è molto da lavorare e mi prendo tutte le responsabilità di questa gara. Bene i più giovani, che sono entrati e si sono sbattuti, unica nota positiva di questa sera. Complimenti al Cus Firenze che ci ha affrontato con determinazione e aggressività”.

Adesso una settimana di tempo per lavorare su quello che non è andato: domenica 2 novembre alle 18 si torna al PalaBetti, arriva il Pino Firenze.

La cronaca della partita

In avvio di gara il Cus domina a rimbalzo e si porta sul 6-2 costringendo coach Paludi a fermare il gioco dopo due giri di cronometro. Landi batte un colpo ma i fiorentini sono indiscutibilmente più in palla così, mentre la difesa castellana si lascia costantemente sorprendere, la tripla di Cappelli vale il +10 a metà frazione (14-4). Una forbice che l’Abc dimezza al primo riposo, quando l’assist di Corbinelli per Cantini scrive 19-14 sul tabellone.

La reazione castellana, però, non prosegue nella seconda frazione: l’Abc resta letteralmente in panchina e un parziale di 5-0 per la squadra di casa ristabilisce la doppia cifra di vantaggio per i fiorentini (24-14). L’inerzia non accenna a spostarsi, con il Cus che porta a spasso la difesa castellana e tiene saldo il controllo. Così, se in casa Abc si segna con il contagocce, la verve dei locali fa il bello ed il cattivo tempo fino al 42-27 su cui si va all’intervallo.

All’inizio della ripresa, due triple di Andrei fanno lampeggiare sul tabellone un eloquente 50-29 che basta da solo a raccontare la surreale serata castellana. Il mordente e l’intensità fiorentine fanno la differenza, mentre tanta confusione in attacco e pochissima solidità in difesa mostrano un’Abc irriconoscibile che, di fatto, non entra mai in partita: 62-38 alla terza sirena.

Poco da segnalare negli ultimi dieci minuti, se non una timida reazione castellana che però è ben lontana dal poter mettere in discussione il finale e, soprattutto, dallo svoltare una serata assolutamente da dimenticare, e alla svelta. Il Cus amministra, controlla e vince, meritatamente.

CUS FIRENZE – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 77-62

Cus Firenze: Riboli 8, Martelli 15, Cambi 4, Caccavale 4, Tarchi 2, Morchi ne, Kpadevi 15, Macaraig ne, Benducci ne, Cappelli 13, Martelli ne, Andrei 16. All. Frizzi. Ass. Staffi, Martignetti.

Abc Solettificio Manetti: Garbetti ne, Ticciati, Corbinelli 16, Talluri 1, Torrigiani 19, Lazzeri 15, Marchetti ne, Cicilano, Landi 2, Cantini 3, Mancini 6. All. Paludi. Ass. Calvani, Chiarugi.

Parziali: 19-14, 42-27 (23-13), 64-39 (22-12), 77-62 (13-23)

Arbitri: Profeti di Rosignano Marittimo, Abdul di Grosseto.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

