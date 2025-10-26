Cecina, guidava senza patente un'auto non sua: denunciato 50enne

Cronaca Cecina
L’uomo si è rifiutato di sottoporsi al test antidroga durante un controllo notturno dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Cecina hanno denunciato un 50enne per essersi rifiutato di di fare il test antidroga. L’episodio è avvenuto durante un controllo notturno alla circolazione stradale condotto dal Nucleo Operativo e Radiomobile.

L’uomo è stato fermato mentre guidava un’auto che non gli apparteneva. I militari hanno notato che era agitato e hanno sospettato un possibile uso di alcol o droga. Quando gli è stato chiesto di sottoporsi ai controlli, ha rifiutato. Inoltre, è stato multato perché guidava con la patente sospesa per precedenti infrazioni.

