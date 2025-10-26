Maltempo in Toscana, ancora allerta gialla per mareggiate domani

Attualità Toscana
L'allerta è prevista per domani dalle ore 13 fino alla mezzanotte

Un’area depressionaria con forti correnti di libeccio interesserà ancora la Toscana fino alla giornata di domani, lunedì 27 ottobre, prima di un temporaneo aumento della pressione tra martedì e mercoledì. I mari, domani, saranno ovunque molto mossi (sul litorale meridionale solo in serata), tendenti a divenire nuovamente agitati dal pomeriggio sul litorale livornese e al largo a nord dell'Elba.

Per queste zone, dunque, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un'allerta con codice giallo per il rischio di mareggiate con validità dalle ore 13 fino alla mezzanotte di domani, lunedì 27 ottobre.

Per la giornata odierna, rimane valido fino alle ore 20 l’allerta meteo con codice giallo per il rischio di mareggiate sempre nelle stesse aree.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Fonte: Regione Toscana

