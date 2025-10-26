Escursionista soccorsa sui Monti Pisani: 70enne trasportata in ospedale con l’elisoccorso

Paura oggi per un’escursionista di 70 anni, rimasta ferita sui Monti Pisani. L’infortunio è avvenuto intorno alle 13.56 sul sentiero CAI 121, nei pressi di Santa Maria di Mirteto, nel Comune di San Giuliano Terme, in una zona piuttosto impervia.

I Vigili del Fuoco hanno raggiunto la donna, immobilizzandola su un’apposita barella e trasportandola in un punto sicuro. A causa della difficoltà del terreno, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso del 118, che ha provveduto al recupero e al trasporto in ospedale a Cisanello.

Le condizioni della 70enne non destano preoccupazione: è ricoverata per accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita.

