Grave incidente al Crossodromo di Montevarchi: grave un minorenne

Grave incidente al crossodromo Miravalle di Montevarchi, in provincia di Arezzo: è successo nella tarda mattinata di oggi, durante una manifestazione motociclistica che coinvolgeva diverse categorie di piloti. A restare ferito in modo serio è stato un ragazzo minorenne.

L’allarme è scattato intorno alle 12, quando sul posto sono arrivati i sanitari del servizio di emergenza-urgenza della Asl Toscana Sud Est, supportati dai mezzi di soccorso avanzato. Dopo le prime cure, le condizioni del giovane hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Careggi di Firenze. Sono tuttora in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.

Notizie correlate