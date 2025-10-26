Inaugurato il Foyer Caffè del Teatro Verdi di Pisa

Nell’appressarsi della grandiosa inaugurazione della Stagione operistica con una nuova e straordinaria produzione del Macbeth di Giuseppe Verdi (venerdì 31 ottobre), la Fondazione Teatro di Pisa prosegue nella linea del rinnovamento e dell’eleganza e presenta un nuovo spazio dedicato all’accoglienza e alla cultura: apre il Foyer Caffè del Teatro di Pisa, affidato alla gestione di Aurora Catering.

Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire al pubblico del teatro e alla città un luogo in cui coniugare ospitalità, gusto e cultura in un ambiente elegante e accogliente anche grazie all’arredo firmato Edra.

La destinazione a caffetteria di questa sala del Teatro risale al 1935, dopo i restauri eseguiti dal Comune di Pisa che in questa data era diventato a tutti gli effetti proprietario del bene dopo la fine della Società privata di notabili pisani cui si devono, nel 1864, l’idea e il finanziamento della sua costruzione. In origine, difatti, questo ambiente era il Foyer del Teatro. La pregevole decorazione dei soffitti è opera dei Enrico Andreotti e di Lorenzo Marchini che assieme ad Annibale Gatti, Emilio Gallori e altri contribuirono all’apparato ornamentale con affreschi, stucchi e dorature dell’intero monumento.

“Grazie alla preziosa collaborazione con Edra – dichiara Diego Fiorini, presidente della Fondazione Teatro di Pisa - , il nuovo bar del Teatro si presenta come un lugo in cui design, eleganza e arte si incontrano armoniosamente, restituendo nuova vita a uno degli spazi più amati della città. Desideriamo che questo diventi non solo un punto di riferimento per il pubblico del nostro Teatro, ma anche un luogo d’incontro aperto a tutta la città, uno spazio dove ritrovarsi, condividere e vivere insieme la bellezza”.

Aperto dalle colazioni agli eventi serali, il Foyer Caffè sarà un punto di riferimento non solo per gli spettatori degli spettacoli, ma anche per chi desidera vivere l’atmosfera del teatro in ogni momento della giornata. Con una proposta gastronomica curata e una programmazione di appuntamenti dedicati alla convivialità e alla cultura, il nuovo spazio si inserisce nel cuore della vita cittadina come luogo di incontro e condivisione.

“Il Foyer Caffè vuole essere un punto di incontro per tutti, non solo per chi viene a teatro — dichiara Antonio Campanaledi Aurora Catering —. Dalle colazioni agli eventi serali, sarà uno spazio aperto, dove qualità, attenzione ai dettagli e accoglienza diventano parte integrante dell’esperienza culturale del Verdi”.

Il Foyer Caffè del Teatro di Pisa rappresenta così un tassello importante nella valorizzazione del Teatro Verdi e del suo ruolo nella vita culturale di Pisa, contribuendo a rendere ancora più vivo e accessibile uno dei luoghi simbolo della città.

Fonte: Ufficio stampa