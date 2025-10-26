Piombino, sorpresa alla guida con un tasso alcolemico ben al di sopra del limite: denunciata una 55enne

La donna aveva un tasso alcolemico di 2,56 g/l, ben oltre il limite consentito di 0,5 g/l

Notte intensa di controlli dei Carabinieri a Piombino: durante i servizi serali, i militari hanno controllato 81 persone - di cui 12 sottoposte a misure restrittive - e 49 veicoli. Tra queste, una 55enne è stata sorpresa alla guida con un tasso alcolemico di 2,56 g/l, ben oltre il limite consentito di 0,5 g/l, e denunciata in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.

I Carabinieri della Compagnia locale hanno proceduto al ritiro immediato della patente e al sequestro del veicolo ai fini della confisca, informando le autorità giudiziarie e prefettizie.

