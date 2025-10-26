Raffaello Paloscia, camera ardente a Palazzo Strozzi Sacrati

Sarà allestita nella sede della presidenza della Giunta regionale la camera ardente di Raffaello Paloscia, scomparso ieri all’età di 97 anni.

Dalle 15 alle 19 di oggi e dalle 9 alle 13 di domani, nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo 10 a Firenze, sarà possibile porgere l’ultimo saluto al celebre giornalista sportivo. Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

I funerali si svolgeranno domani alle 15 alla Chiesa del Preziosissimo Sangue in via Boccherini 23 a Firenze.

Voce autorevole e sempre garbata, considerato un maestro del giornalismo sportivo, punto di riferimento per molti colleghi, nella sua carriera Paloscia ha guidato la redazione sportiva de La Nazione, raccontando i due scudetti della Fiorentina (1956 e 1962) e le vittoria dell’Italia ai Mondiali del 1982 e del 2006. Successivamente ha fatto la storia del giornalismo sportivo nelle trasmissioni televisive, come conduttore e opinionista. Tra i premi ricevuti, da ricordare la Penna d’oro alla carriera conferitagli da Ast e Ussi e l’ingresso come “Ambasciatore” nella Hall of Fame della Fiorentina.

Fonte: Regione Toscana

