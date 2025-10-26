Raffaello Paloscia, camera ardente a Palazzo Strozzi Sacrati

Attualità Firenze
Sarà allestita nella sede della presidenza della Giunta regionale la camera ardente di Raffaello Paloscia, scomparso ieri all’età di 97 anni.

Dalle 15 alle 19 di oggi e dalle 9 alle 13 di domani, nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo 10 a Firenze, sarà possibile porgere l’ultimo saluto al celebre giornalista sportivo. Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

I funerali si svolgeranno domani alle 15 alla Chiesa del Preziosissimo Sangue in via Boccherini 23 a Firenze.

Voce autorevole e sempre garbata, considerato un maestro del giornalismo sportivo, punto di riferimento per molti colleghi, nella sua carriera Paloscia ha guidato la redazione sportiva de La Nazione, raccontando i due scudetti della Fiorentina (1956 e 1962) e le vittoria dell’Italia ai Mondiali del 1982 e del 2006. Successivamente ha fatto la storia del giornalismo sportivo nelle trasmissioni televisive, come conduttore e opinionista. Tra i premi ricevuti, da ricordare la Penna d’oro alla carriera conferitagli da Ast e Ussi e l’ingresso come “Ambasciatore” nella Hall of Fame della Fiorentina.

Fonte: Regione Toscana

