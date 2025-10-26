Viareggio, fugge all'alt dei carabinieri e si schianta su una rotatoria: denunciato 20enne

Il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

Notte movimentata ieri intorno alle 2 lungo la via Aurelia Sud a Viareggio, dove un 20enne ha dato vita a un inseguimento con una gazzella dei carabinieri. Il ragazzo non si era fermato all’alt dei militari durante un normale controllo del territorio, tentando di seminare le forze dell’ordine.

La fuga si è sviluppata dal quartiere Varignano fino alla rotatoria della Bufalina, in prossimità della variante Aurelia a Torre del Lago. L’auto, alla fine, ha perso il controllo e si è schiantata alla rotatoria senza coinvolgere altri veicoli o persone.

Il giovane, rimasto lievemente ferito, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso e sottoposto all’alcoltest. I carabinieri hanno denunciato il ventenne per resistenza a pubblico ufficiale e stanno indagando per chiarire le ragioni della fuga.

