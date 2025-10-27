Aggressione a Prato, il presunto responsabile si presenta agli inquirenti

L'autore dell'aggressione avvenuta all'alba di domenica 26 ottobre a Prato è stato individuato. Tra via Pagli e via Medaglie d'Oro un uomo è stato trovato gravemente ferito e ora è in prognosi riservata in ospedale a Prato per un trauma cranico. Agli inquirenti si è presentato un cinquantenne del luogo, titolare di quattro attività di ristorazione.

Secondo la procura pratese l'uomo, originario di Napoli ma residente in provincia di Pistoia, ha confessato "le proprie responsabilità in ordine all'aggressione. Le sue dichiarazioni sono al vaglio". A seguito dell'aggressione ieri la procura ha avviato indagini per tentato omicidio.

La procura, che conduce le indagini insieme ai carabinieri, ha disposto più perquisizioni domiciliari nell' abitazione e in uno dei locali gestiti dall' indagato, che, si spiega, "hanno consentito di rinvenire le scarpe con evidenti tracce ematiche, verosimilmente indossate dal soggetto che si è assunto la responsabilità del delitto. Pertanto, si è proceduto al sequestro delle stesse".

Notizie correlate