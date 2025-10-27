Aisha e Bùmbum, mascotte di Monasterio, protagonisti al Lucca Comics&Games

Un autunno davvero emozionante per Aisha: la mascotte dei piccoli pazienti di Monasterio sta preparando i bagagli per una meravigliosa trasferta a Lucca. La scimmietta blu, nata dalla fantasia della scrittrice Sandra von Borries e disegnata da Frank Espinosa, animatore e fumettista che ha lavorato per Walt Disney e Warner Bros, sarà infatti ospite dell’edizione 2025 di Lucca Comics&Games. Aisha e il suo cuoricino Bùmbum accoglieranno i più piccoli al Real Collegio, trasformato in Family Palace, per dare un contributo di allegria e colore al Lucca Junior, lo spazio dedicato ai bambini e alle famiglie che quest’anno festeggia il ventesimo compleanno.

Monasterio e Aisha saranno presenti tutti i giorni - dal 29 ottobre al 2 novembre - dalle 9 alle 19 con uno stand espositivo dedicato in cui racconteranno le attività pediatriche di cardiologica e cardiochirurgica dell’Ospedale del Cuore, da sempre accanto ai bambini e alle loro famiglie.

Protagonista sarà proprio Aisha, simbolo di accoglienza, coraggio e speranza. Allo stand sarà possibile scoprire il libro “Tutte le storie di Aisha” e i gadget dedicati alla mascotte e pensati per accompagnare i più piccoli in un percorso di gioco e consapevolezza sulla cura e l’accoglienza.

Monasterio e la scimmietta saranno, inoltre, presenti nell’area laboratoriale del Family Palace con "I colori del Cuore: i laboratori creativi di Aisha" per avvicinare i bambini ai valori della prevenzione e della solidarietà attraverso il linguaggio della fantasia.

I laboratori prevedono la lettura del libro "Tutte le storie di Aisha" e attività manuali, con la realizzazione del cuore Bùmbum in creta epossidica e con cartoncino e colori.

I laboratori si svolgeranno:

Mercoledì 29 ottobre dalle 16:45 alle 17:45

Giovedì 30 ottobre dalle 16:45-17:45

Sabato 1 novembre dalle 14:15-15:15

Con la sua presenza a Lucca Junior 2025, Monasterio rinnova il proprio impegno nel coniugare scienza, accoglienza e solidarietà, con lo sguardo sempre rivolto ai più piccoli.

E non finisce qui: grazie alla straordinaria generosità dei promotori di Lucca Comics&Games, Monasterio sarà tra i beneficiari dell’asta di beneficenza promossa dall’Area Performance che raccoglierà fondi attraverso la vendita di opere realizzate da alcuni tra i più importanti artisti del fumetto e del fantasy a livello mondiale.

Davvero una straordinaria possibilità, la partecipazione a Lucca Comics&Games, per raccontare l’impegno di Monasterio nella cura e nell’accoglienza con la costruzione della nuova “Casa di Aisha”.

“Che incredibile emozione partecipare al Lucca Comics&Games con Aisha e il suo amico Bùmbum! E, da lucchese, - sono le parole di Luciano Ciucci, Direttore Generale di Monasterio - l’emozione è ancora più grande. La nostra mascotte sempre più spesso esce dall’Ospedale e contribuisce a divertire e ad educare grandi e piccini alla cura e alla prevenzione. E lo farà anche nell’ambito del Lucca Junior unendo creatività, gioco e conoscenza. La nostra presenza al Lucca Comics&Games conferma il nostro profondo radicamento in un territorio che va oltre i confini delle province in cui sorgono i nostri ospedali e ci rende parte di una comunità vitale che passa attraverso istituzioni, famiglie, volontari e sostenitori confermandoci il loro affetto e l’apprezzamento per il nostro impegno, oltre che per le migliori cure, anche per costruire un ambiente di accoglienza e di solidarietà attorno ai più piccoli e alle loro famiglie. Ringrazio tutti coloro, organizzatori ed amici, che hanno reso possibile la nostra partecipazione a questa straordinaria manifestazione, condividendo i nostri obiettivi di solidarietà ed accoglienza”.

Fonte: Monasterio - Ufficio stampa

