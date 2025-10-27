Casa di Comunità Canova: cantiere per collegare Palazzina e struttura esistente

Nuova fase di avanzamento dei cantieri PNRR al presidio sociosanitario Canova, in via Chiusi 4/2, a Firenze, che restituiranno ai cittadini nuovi spazi e percorsi riorganizzati per garantire strutture più accessibili, sicure e confortevoli.

Dopo la partenza nei mesi scorsi dei lavori sul lato ovest dell’edificio che aveva richiesto la risistemazione degli spazi per il Cup anagrafe e il punto prelievi, a partire da oggi lunedì 27, il presidio di via Chiusi sarà interessato da un nuovo intervento di cantierizzazione per la riqualificazione degli ambienti, sempre nell’ambito dei lavori finanziati dal PNRR.

In particolare, il cantiere riguarda l’avvio dei lavori di collegamento della Palazzina in ampliamento (circa 400 metri rispetto all’attuale), con la struttura già esistente. I locali coinvolti sono quelli della Riabilitazione che sono stati riorganizzati al secondo piano dell’edificio. Gli utenti interessati saranno indirizzati verso i nuovi spazi seguendo percorsi alternativi.

Le limitazioni nella zona del cantiere verranno mantenute fino alla fine dei lavori, presumibilmente entro maggio 2026, quando verrà attivata l'intera nuova palazzina. Pertanto, anche la nuova sistemazione della Riabilitazione è destinata a perdurare per tutta la durata dei lavori. Al termine degli interventi, gli ambienti risulteranno ristrutturati e ammodernati. Per il parcheggio rimane sempre disponibile l’area d’ingresso su via Chiusi, dal lato est dell’edificio.

I lavori di ristrutturazione sono quelli previsti dal nuovo sistema sociosanitario del DM 77. Anche in via Canova sta nascendo la nuova Casa della Comunità Hub per un modello di sanità territoriale che si svilupperà nei prossimi anni nella Asl Toscana centro, insieme alle altre strutture dell’assistenza territoriale, parte di un progetto più generale che ha come fine la salute e il benessere dei cittadini.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa

