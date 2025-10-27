Castelfiorentino celebra la musica classica con i giovani talenti dell’Accademia Toscana Musicale

Il Teatro C’art di Castelfiorentino ospita sabato 1° novembre alle ore 18:00 il Concerto in Classica dell’Accademia Internazionale Toscana Musicale, un appuntamento che celebra la musica classica

e i giovani talenti provenienti da tutto il mondo. Quarto appuntamento della stagione teatrale autunno inverno 2025 del Teatro C’art, un cartellone che intreccia teatro, fiabe e musica dal vivo per offrire al pubblico esperienze di autentica bellezza.

Nata quasi vent’anni fa a Montaione, nel cuore della Toscana, l’Accademia Internazionale Toscana Musicale accoglie ogni anno studenti e professionisti di diverse nazionalità, offrendo masterclass di pianoforte, violino, flauto, chitarra e clarinetto, tenute da docenti di fama internazionale. Tra i maestri insegnanti figurano Tatiana Zelikman, Igor Volochine, Catherine Montier, Emmanuelle Réville, Paul Edmund-Davies e Sergio Pallottelli, nomi che hanno formato generazioni di musicisti in Europa e nel mondo.

Il concerto del 1° novembre rappresenta il momento conclusivo della sessione autunnale di masterclass e vedrà sul palco del Teatro C’art alcuni tra i migliori allievi e docenti dell’Accademia, in

un viaggio musicale che attraversa le pagine più intense del repertorio classico e romantico. Nel corso degli anni, Toscana Musicale ha formato numerosi giovani che oggi calcano le scene internazionali — tra loro Yoav Levanon, Jean-Paul Gasparian, Vsevolod Zavidov, Jean Redon, Olga e Ksenia Davnis, Daisuke Yagi, Nils Kittel e Bella Schütz — testimoni del valore di un percorso

formativo che coniuga eccellenza artistica e sensibilità umana.

Fondata da Nathalie Redon, l’Accademia Internazionale Toscana Musicale continua a essere, dopo vent’anni, un punto di riferimento per la formazione musicale nel cuore della Toscana. La collaborazione con il Teatro C’art, avviata con successo negli ultimi anni, rinnova l’incontro tra musica e teatro.

I biglietti hanno un costo di 7 euro per l’intero e 5 euro per il ridotto dai 4 ai 14 anni, mentre l’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 3 anni. Gli spettacoli si svolgono presso il Teatro C’art in via G. Brodolini 9 a Castelfiorentino. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a info@teatrocart.com oppure consultare il sito www.teatrocart.com.

