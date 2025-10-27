Certaldo, convocato il Consiglio Comunale straordinario: seduta pubblica con diretta streaming

Il Comune di Certaldo ha convocato in sessione straordinaria e seduta pubblica il Consiglio Comunale per lunedì 27 ottobre 2025, alle 19.15 (prima convocazione) e alle 19.45 (seconda convocazione), presso la Sala Consiliare del Comune in Piazza Giovanni Boccaccio 13.

All’ordine del giorno: le comunicazioni del Sindaco e del Presidente e la discussione sulla convenzione per la gestione associata dell’ufficio del Giudice di Pace di Empoli.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming al seguente indirizzo: Qui il link