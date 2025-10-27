Consiglio comunale Certaldo, Palazzo (Lega): "Un solo punto all'ordine del giorno. Spreco di denaro"

"Nella giornata di oggi si terrà un Consiglio comunale a Certaldo, con all’ordine del giorno un solo punto (l’approvazione dello schema di convenzione dell'Ufficio del Giudice di Pace). Riteniamo questa convocazione irresponsabile e fuori da ogni logica di risparmio del denaro pubblico". Così in una nota Eliseo Palazzo, Responsabile Enti Locali Lega per la Città Metropolitana di Firenze, che prosegue: "Oltre alla cifra relativa al gettone di presenza per i Consiglieri comunali, infatti, ogni seduta consiliare comporta una spesa in termini tecnici e di energia. Questa convocazione straordinaria si presume sia dovuta per una imminente scadenza per l’approvazione della convenzione, tra l’altro già prevista nel precedente Consiglio comunale e rinviata per motivi imprecisati. Ci chiediamo da cosa dipenda questa repentina convocazione necessaria per un solo punto. Ci sono stati errori nel testo della convenzione? Possibile che in 11 Comuni nessuno si sia accorto per tempo di eventuali incongruenze?

Se davvero non se ne può fare a meno, di trattare un unico punto, - aggiunge Palazzo - chiediamo che il gettone di presenza e in pari misura una parte dello stipendio di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale venga donato in beneficenza. In particolar modo chiediamo che venga destinato a qualche iniziativa relativa all'Ottobre Rosa e quindi nei confronti di chi si impegna quotidianamente per la ricerca e la salute delle donne, considerato che siamo nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Augurandoci che una simile eventualità non accada più, - conclude - chiediamo all’Amministrazione comunale di accogliere il nostro appello e dare prova di un atto di responsabilità e buon senso".

