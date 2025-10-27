Empoli Fencing Club protagonista a Chiavari: doppio podio per Samuele Rossi nella prova interregionale GPG di spada

Giornata di sostanza per l’Empoli Fencing Club nella prova interregionale GPG di spada al Palazzetto dello Sport di Chiavari.

Samurle Rossi firma un doppio podio, mettendo al collo l’argento nei Ragazzi e il bronzo negli Allievi: un bis che certifica continuità e crescita in due categorie tecnicamente dense.

Il gruppo empolese risponde presente. Camilo Utreras e Camilla Santalucia si fermano allo spareggio per l’ingresso nella finale a 8, dopo percorsi solidi e assalti di spessore. Simone Bottiglieri, vera rivelazione di giornata, chiude agli sedicesimi dopo una serie di match convincenti. Buoni segnali anche da Peruzzi Emanuele e Mia Giotti, stoppati alla prima diretta con i parziali 15–11 e 15–13.

A bordo pedana, prezioso il lavoro dell’accompagnatore Giovanni Mannini, sempre al fianco degli atleti nelle fasi chiave.

Le parole del Maestro Agostino Gerra (Empoli Fencing Club):

"Siamo soddisfatti dei risultati e, soprattutto, dell’atteggiamento del nostro gruppo GPG. La strada è quella giusta: stiamo lavorando bene, con disciplina e serenità. Bravi tutti"

