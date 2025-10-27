Ferito 23enne con una coltellata dopo una lite in centro

Al culmine di una lite a Firenze è stato accoltellato un 23enne. L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio di lunedì 27 ottobre in piazza Indipendenza.

Il ferito, di origine marocchina, è stato trasportato all'ospedale di Careggi e non è in pericolo di vita. A dare l'allarme, intorno alle 14.30, un passante che ha notato una lite tra tre uomini.

Sul posto è intervenuta la polizia. La vittima ha raccontato agli agenti di essere stato ferito con un coltello nel corso di una discussione. Non si conoscono i motivi dell'aggressione.