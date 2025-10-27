Giallo Mare nei luoghi di Empedocle: dalla Toscana fino a 'Sphairos'

SPHAIROS Incontri filosofici nei luoghi di Empedocle è un progetto che sceglie come tema per il 2025 “Dentro e fuori la Caverna di Platone” e si propone come un viaggio culturale e filosofico che esplora il mito della caverna, un’immagine senza tempo che attraversa la storia del pensiero umano, da Empedocle a Platone, fino ad arrivare a Pirandello.

A dirigere il progetto c’è anche il professor Alfonso Maurizio Iacono dell'Università di Pisa, che da oltre venti anni collabora con Giallo Mare Minimal Teatro.

Nel programma dell’evento spicca la nuova produzione della compagnia teatrale empolese: La caverna di Platone con altri occhi, che porta la firma di Renzo Boldrini e dello stesso Iacono. Si tratta di una conferenza spettacolo, un’esperienza tra parola, gesto e immaginazione per guardare il mito platonico da una prospettiva nuova. Insieme a Iacono e Boldrini ci sono Roberto Bonfanti, Ines Cattabriga e Tommaso Taddei.

Si tratta di un importante riconoscimento per la compagnia Giallo Mare, capace di portare una sua produzione in un contesto nazionale di grande importanza.

Una ricerca che vuole combinare la divulgazione del pensiero tramite la messa in scena di tesi e ricerche filosofiche utilizzando i linguaggi teatrali e tecnologici. Un percorso che ha portato alla produzione di vari progetti fra cui appunto La caverna di Platone con altri occhi, ma anche di Siamo quello che mangiamo per l'università di Pisa nel quadro di Expo15, Leonardo e il Non Finito prodotto da Comune di Imola e Atlante dei mondi intermedi prodotto dall'Università degli studi di Bologna.

Lo spettacolo La caverna di Platone con altri occhi è sostenuto dalla Regione Toscana e si inserisce in un contesto che richiama i maggiori filosofi e intellettuali italiani, fra cui il professor Massimo Cacciari, in un evento inserito nel ricco programma di Agrigento 2025 capitale italiana della cultura.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

