Gialloblu Castelfiorentino: ancora un KO al PalaBetti

Il Gialloblu inciampa contro il Terranuova: 44-66 e primo successo stagionale che continua a sfuggire
Prestazione da dimenticare per il Gialloblu Castelfiorentino, che nella terza giornata del campionato di Divisione Regionale 2 inciampa pesantemente al PalaBetti: 44-66 il finale contro Terranuova. Ancora rinviato, dunque, l’appuntamento con il primo successo stagionale.
Gara tutta di rincorsa quella dei ragazzi di Renato Gasperoni, protagonisti di una serata a dir poco complessa in fase offensiva. Gli ospiti mettono subito la testa avanti toccando il +7 alla prima sirena (13-20), preludio alla doppia cifra di vantaggio che arriva nella seconda frazione per il 24-38 all’intervallo. Nonostante il tentativo castellano di restare a contatto, l’inerzia non si sposta nella ripresa, quando la via del canestro gialloblu si trasforma in una salita ripida e tortuosa. Gli ospiti riescono così a restare in saldo controllo (35-53 alla terza sirena), tanti che l’ultimo quarto, di fatto, serve soltanto a fissare il finale.
Prossimo impegno domenica 2 novembre alle 18 sul parquet di Anghiari.
GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – TERRANUOVA BASKET 44-66
Tabellino: Talluri 9, Filippini 8, Fabrizzi 5, Cetti 7, Tavarez 2, Di Camillo 1, Bini 5, Ciampolini 3, Damiani 4, Bartolini, Nencini, Niccolini. All. Gasperoni. Ass. Cicilano.
Parziali: 13-20, 24-38 (11-18), 35-53 (11-15), 44-66 (9-13)
Arbitri: Barone di Ponsacco, De Trane di Pontedera.
Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa
