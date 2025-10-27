Halloween a Vinci è 'Hallowinci': cacce, laboratori e spettacoli horror nel borgo di Leonardo

Halloween a Vinci diventa Hallowinci, e il paese di Leonardo si trasforma in un teatro horror a cielo aperto. Dal primo pomeriggio di venerdì 31 ottobre, fino a notte fonda, il Capoluogo (in piazza della Libertà e nel borgo) verrà "infestato" da personaggi spettrali e spettacoli a tema.

Una manifestazione organizzata con il patrocinio del Comune di Vinci e curata dal Centro Commerciale naturale Vincincentro, con la collaborazione di vari altri attori che animano il centro storico come la Consulta dei giovani di Vinci, la Misericordia e la Vab.

“Dopo l’esperienza dello scorso anno, abbiamo voluto arricchire la manifestazione e Halloween è diventato Hallowinci - spiega Daniela Fioravanti, vicesindaca del Comune di Vinci con delega agli eventi e alle manifestazioni. L’idea è quella di far vivere il borgo che si trasformerà in un luogo fatto di creature magiche e mostri per far divertire grandi e piccini”.

Una programma ricco, che prevede, nel pomeriggio l'Ambulanza della paura (dalle 16 a mezzanotte), oppure la Caccia al tesoro, in un percorso a tappe con tanto di attestato di coraggio per i più piccoli (dalle 16 alle 22), mentre i ragazzi un po' più grandi potranno cimentarsi nella Caccia al mostro, un'esperienza interattiva a metà fra una caccia al tesoro e un gioco di ruolo dal vivo (dalle 16 alle 22).

La Consulta dei giovani di Vinci ha organizzato invece la Consulta stregata (dalle 18 alle 22), uno spazio magico, dove grandi e piccoli possono mettersi in gioco con attività e sfide a tema Halloween.

Un’occasione per divertirsi insieme e scoprire da vicino le iniziative e i progetti promossi dai giovani del territorio.

Poi truccabimbi e alle 19.30 la musica dal vivo delle Note al buio in Piazza della Libertà, dove per tutto il pomeriggio saranno inoltre allestiti stand e animazione itinerante con figuranti travestiti da "cacciatori di mostri". E poi altre avventure orrende nella Grotta del brivido, con strani laboratori...

Alla festa di Halloween partecipa anche il Museo Leonardiano, con il Castello dei Conti Guidi aperto dalle 21 con una particolare escape room per cercare "Il fantasma del codice nascosto”: per questo evento, il costo dell'attività è di 5 euro ed è necessario prenotarsi allo 0571933285 o scrivendo a info@museoleonardiano.it.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

