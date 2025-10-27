Il Governatore Giorgio Odello in visita al Rotary Club Santa Croce sull’Arno: un pomeriggio di condivisione e progetti solidali

Giovedì 23 ottobre 2025 presso l’accogliente location dell’“Agriturismo ASSIA” località Le Vedute, il Rotary Club Santa Croce sull’Arno – Comprensorio del cuoio ha accolto il Governatore del Distretto 2071 Giorgio Odello e l’Assistente Andrea Parisi in visita al Club, momento molto significativo e atteso da tutti i soci.

Nel pomeriggio il Presidente Antonio Martini, in un lungo confronto, ha presentato la relazione illustrativa sull’andamento di questo primo scorcio di annata rotariana, sui progetti in atto e sugli obiettivi prefissati da raggiungere nel corso del proprio mandato. Nel proseguo il Governatore ha incontrato tutti i consiglieri, i presidenti di commissione e i nuovi soci per un confronto aperto, in un clima di autentica condivisione rotariana.

La discussione ha poi ispirato l’intervento del Governatore durante la conviviale tenutasi in serata, alla quale hanno partecipato anche l’Assistente del Governatore Andrea Parisi, numerosi soci e loro ospiti.

Il Governatore Odello ha portato a conoscenza di tutti i presenti la propria visione, che può rappresentarsi come una piramide rovesciata, dove alla base si trovano i club, motore dell’azione rotariana e luogo in cui i soci si fanno promotori di idee e progetti; e scendendo verso la punta si trovano i distretti, le zone e la sede centrale di Evanston. Il Governatore ha voluto sottolineare che il distretto è al servizio dei club, ha una funzione di supporto, per stimolare la partecipazione attiva dei soci, rafforzare la sinergia e valorizzare il

dialogo.

Il Governatore ha poi parlato del motto internazionale “UNITE FOR GOOD”, ponendo l’accento sul significato delle parole “UNITE” e “GOOD”. L’unione è intesa nella sua accezione più ampia, unione non solo tra soci, unione nel servire, unione con le istituzioni perché l’operato dell’azione rotariana sia riconosciuto, e unione nel tempo. Fare del bene significa anche farlo con costanza e nel migliore dei modi.

Infine il Governatore ha esortato tutti i soci alla donazione, non solo di denari ma soprattutto di tempo, energie ed intelletto rinnovando il senso di appartenenza alla grande famiglia del Rotary.

L’intervento si è concluso con l’invito a partecipare “buttando il cuore oltre l’ostacolo” perché con il Rotary i sogni possono diventare realtà.

Il Presidente ha lasciato poi la parola a Daniela Alfano, moglie del Governatore Odello, per illustrare il “Progetto d’Amore”, progetto distrettuale che prevede la fornitura di arredi per a Casa-famiglia Papa Francesco di Quercianella che ospita ai bambini da 0 a 16 anni sottoposti a tutela da parte dell’Autorità Giudiziaria Toscana.

La serata si è conclusa con uno scambio di doni come da usanza ed il tradizionale rintocco della campana.

Fonte: Ufficio stampa

