Incendio in un palazzo a Livorno, due appartamenti inagibili

Restano inagibili due appartamenti del palazzo di edilizia popolare di via Nino Bixio, dove nella serata di ieri si è sviluppato un incendio. Le abitazioni coinvolte sono quella da cui si è originato il rogo e quella sottostante, per le quali sarà necessaria una verifica strutturale. Due nuclei familiari sono stati temporaneamente sistemati in albergo.

Dopo il sopralluogo di questa mattina, effettuato da vigili del fuoco, tecnici di Casalp e Protezione civile, il Comune ha spiegato che, una volta completate pulizia e sanificazione del vano scale e dell’appartamento al quarto piano, gli altri residenti potranno rientrare nelle proprie abitazioni. I residenti dei due alloggi inagibili hanno potuto nel frattempo recuperare alcuni effetti personali.

Notizie correlate