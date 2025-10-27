Incidente sul lavoro in una cava, ferito 52enne

Incidente sul lavoro tra le province di Massa Carrara e Lucca. Il titolare di una cava, un 52enne, è rimasto ferito a seguito del ribaltamento di un escavatore. I fatti sono avvenuti vicino alla cava Valsora, al Passo del Vestito. L'uomo è rimasto incastrato con una gamba sotto il mezzo.

Dopo anche l'intervento dei vigili del fuoco il 52enne è stato liberato e poi con l'elisoccorso trasferito all'ospedale Cisanello a Pisa. Il titolare della cava, rimasto sempre cosciente, non sarebbe in pericolo di vita.


