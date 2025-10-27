L’antico Egitto arriva al Lucca Comics&Games con l’Università di Pisa

Dal 29 ottobre al 2 novembre, l’antico Egitto approda al Lucca Comics & Games, la più grande fiera europea dedicata a fumetti, animazione, giochi e videogiochi, grazie ai docenti, alle ricercatrici e ricercatori e alle studentesse e studenti dell'Università di Pisa.

Allo stand “GiocarEgitto” nell’area del Japan Town, attraverso attività creative e ludiche, i visitatori e le visitatrici di tutte le età potranno scoprire l’influenza della civiltà faraonica nella cultura pop.

Allo stand di Egittologia UniPi sarà possibile scrivere il proprio nome in geroglifico, giocare alla Senet, o al “Libro dei Morti”, un gioco di ruolo narrativo prodotto dalla Centum Oculi APS.

Due le attività speciali in programma: il 29 ottobre, alle 15.00 presso il palco del Japan Live, Mattia Mancini, egittologo e divulgatore dell’Università di Pisa, parlerà dei riferimenti egittologici presenti nel videogame “Assassin’s Creed: Origins”; il 30 ottobre, sempre dalle 15:00, l'appuntamento è con il quiz dedicato all’antico Egitto nel cinema e nelle serie TV. Per ogni gioco saranno messi in palio gadget e premi a tema.

