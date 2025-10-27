L’IGM compie 153 anni, Giani: "Eccellenza italiana, elemento dell'identità toscana"

Il 27 ottobre è la data in cui ricorre la fondazione dell'Istituto Geografico Militare (IGM), ente dell'Esercito Italiano, eccellenza nell’ambito della cartografia e parte integrante della storia di Firenze e della Toscana, già insignito del Pegaso d’Oro, il massimo riconoscimento della Regione. Il presidente Giani ha partecipato questa mattina alla cerimonia, alla presenza del generale di Corpo d’armata Salvatore Cuoci, sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, del generale di divisione Luigi Postiglione, comandante dell’IGM e delle altre autorità civili, militari e religiose.

“L’Istituto rappresenta un’eccellenza italiana. Il 27 ottobre è una data importante per tutta la Toscana - ha detto il presidente Giani nel suo intervento - In quel 1872 nacque come lascito di Firenze capitale, dopo che questa era stata appena trasferita. Ma nelle funzioni della cartografia, per esigenze militari, ma anche civili, si vede come con l’IGM Firenze rimane in qualche modo capitale. Di questo siamo orgogliosi per la dimensione culturale e storica che caratterizza la Toscana ”.

Durante la mattinata è stato presentato il volume “Le strade del giubileo. La via Francigena, cammino della fede” un’opera a firma di Renato Stopani e Simone Bartolini edita dall’IGM, che si concentra sulla via Francigena, antico percorso di pellegrinaggio per raggiungere Roma. La pubblicazione esplora l’itinerario offrendo dettagli sul significato e sul valore culturale dell’antico cammino.

Fonte: Regione Toscana