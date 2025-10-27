Livorno, incendio in un appartamento: una donna in ospedale, 30 evacuati

Cronaca Livorno
Le condizioni della donna non sarebbero gravi. Ancora da chiarire le cause che hanno innescato l’incendio

Attimi di paura ieri sera in via Nino Bixio a Livorno, dove un incendio divampato in una palazzina di edilizia popolare ha costretto all’evacuazione di una trentina di condomini. Le fiamme sarebbero partite dall’appartamento di una donna, soccorsa dai sanitari e trasferita in ospedale per accertamenti: le sue condizioni non risultano gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre e un’autoscala. L’intervento ha permesso di spegnere rapidamente il rogo e di controllare tutti gli alloggi dello stabile per escludere danni strutturali e garantire la sicurezza dei residenti. Ancora da chiarire le cause che hanno innescato l’incendio.

Attivata anche la macchina dell’emergenza con Protezione civile, Misericordia di Livorno e Polizia locale, che hanno gestito l’assistenza agli sfollati. Alcune delle persone evacuate hanno trascorso la notte nei locali della Misericordia in attesa di poter fare rientro nelle loro case.

Presente sul posto anche il sindaco Luca Salvetti, che ha monitorato da vicino la situazione e portato il sostegno dell’amministrazione ai residenti colpiti dall’emergenza.

