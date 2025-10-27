Addio a Silvano Bini, storico dirigente dell'Empoli calcio

Sport empolese e italiano in lutto per la morte di Silvano Bini, storico dirigente dell'Empoli calcio. È scomparso nelle ultime ore all'età di 96 anni. Figura di riferimento per i tifosi e pilastro della società, è stato al Castellani per cinquant'anni, dal 1947 al 1996. Mezzo secolo, e oltre, d'amore e impegno per l'Empoli in cui Bini ha ricoperto molti ruoli tra cui la presidenza, poi l'arrivo in Serie A e gli anni vissuti con Fabrizio Corsi. Senza dimenticare lo scouting di tantissimi giocatori di livello.

La notizia si sta diffondendo in questi momenti. E grande è il dolore della sua città, Empoli, dove Bini è nato nel 1929 e ha vissuto.

"Poco fa ho ricevuto una telefonata triste. Silvano Bini non è più con noi" scrive il sindaco Alessio Mantellassi sulla sua pagina facebook. "Empolese doc, storico dirigente dell’Empoli calcio: nel ruolo di segretario, direttore generale e direttore sportivo ha contribuito a creare dal 1947 al 1996 le basi per la crescita della squadra, arrivando a ricoprire anche il massimo ruolo di Presidente. Silvano Bini è stato un empolese che è ha vissuto quaggiù lasciando un segno. Il segno nello sport, il segno in una società nata e cresciuta moltissimo al punto da confrontarsi con le big, il segno per i tanti talenti scoperti. Oggi Empoli perde uno dei suoi saggi, un nonno speciale che gli voleva tanto bene. Silvano, che tu possa riposare in pace. Alla famiglia di Silvano un abbraccio grande grande".

