Buona la prima per la mostra mercato del tartufo bianco e dei prodotti tipici di Montopoli: quasi 3mila i visitatori

Chiude la prima mostra mercato del tartufo bianco e dei prodotti tipici di Montopoli. "Buona la prima - commentano la sindaca Linda Vanni e l’assessore al turismo e alla cultura Marzio Gabbanini -. Siamo felici per l’ottima partecipazione, gli show cooking sono molto piaciuti grazie agli chef che si sono alternati e a Fulvia Puccioni, un’istituzione della ristorazione montopolese che si è rimessa in gioco con questa nuova veste. Grazie a Benedetto Squicciarini di slow food, a Gilberto Rossi che ha riempito piazza San Matteo e all’imprenditrice e maître chocolatier Cecilia Tessieri Rabassi".

Una festa che si è aperta sabato 25 ottobre con il taglio del nastro ufficiale alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ed è proseguita fino alla giornata di domenica 26 ottobre.

"Nelle due giornate i visitatori sono stati circa tremila - continuano -. Siamo felici per la soddisfazione degli espositori, rappresentanti delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Nei prossimi giorni ci sarà un momento di incontro con tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione della mostra mercato per fare un bilancio di questa prima edizione. Sicuramente ci sarà ancora da lavorare ma l’obiettivo è che diventi un appuntamento fisso nel calendario delle feste dedicate al tartufo".

Una manifestazione organizzata interamente dal Comune con l’obiettivo principale di portare Montopoli fuori da Montopoli. Un modo per valorizzare i borghi e i prodotti tipici del territorio. Tra gli ospiti della prima edizione anche il presidente dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo Michele Boscagli, realtà che ha visto l’ingresso di Montopoli soltanto da qualche mese; e Barbara Nappini presidente nazionale di Slow Food.

Fonte: Comune di Montopoli V/A - Ufficio stampa