'Aiutiamo The Butcher': parte la raccolta fondi dei macellai di Confcommercio Pisa per il locale distrutto dall'incendio

“Quando un collega viene colpito da un evento di queste proporzioni è impossibile rimanere indifferenti: il nostro consiglio direttivo si è immediatamente mobilitato per aiutare Lorenzo Cini, con la promessa che lo aiuteremo a far ripartire The Butcher e a farla tornare più forte di prima”. Il presidente di ConfCarni Confcommercio Pisa Paolo Ciampalini esprime piena solidarietà all'imprenditore e membro del direttivo dei macellai di Confcommercio Pisa dopo il devastante incendio che ha causato ingenti danni alla sua attività di Asciano.

“Possiamo solo immaginare cosa si prova in momenti del genere, tutti i macellai del nostro consiglio si sono messi subito a disposizione per dare una mano a Lorenzo, persona eccezionale e stimato consigliere del nostro direttivo, contribuendo alla raccolta fondi lanciata attraverso la piattaforma di crowdfunding Gofundme. Vogliamo richiamare l'attenzione su questa disgrazia che ha colpito Lorenzo. È difficile reagire in momenti come questi, ma sentendo la vicinanza di amici e colleghi si è un po' meno soli. Fin dalla sua inaugurazione nel 2020 The Butcher si è rivelata un'attività di qualità, prima come macelleria e poi come attività di ristorazione, un punto di riferimento apprezzato da tutti gli amani della carne e non solo e grazie alla professionalità e alla preparazione di Lorenzo”.

“Esprimiamo al nostro associato Lorenzo Cini la piena solidarietà da parte dell'intera struttura di Confcommercio Pisa” le parole del direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli “È nostro dovere fare tutto il possibile per fare in modo che questa attività, punto di aggregazione e garanzia di qualità, possa ripartire anche grazie alla straordinaria sensibilità dimostrata dai colleghi, un gesto che rappresenta soprattutto un segnale di vicinanza e un punto fermo che auspichiamo possa consentire a Lorenzo di guardare al futuro con fiducia e speranza nonostante il difficile momento”.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa

