Rapina Coop a Cerreto Guidi, 47enne interviene e finisce in ospedale. Si cerca il malvivente

Ha tentato di sventare una rapina alla Coop di Cerreto Guidi, ne è nata una colluttazione con il rapinatore che gli ha procurato la frattura di una gamba. Il brutto episodio è accaduto sabato scorso, 25 ottobre, nel tardo pomeriggio. Un uomo incappucciato ha intimorito la cassiera mettendole una mano sulla spalla e si è fatto consegnare l'incasso, alla presenza di alcuni clienti, tra cui anche bambini. L'uomo, da quanto appreso, non era armato. Un 47enne di Santa Croce, presente durante la rapina, ha tentato di fermare il malvivente facendo scattare una colluttazione tra i due. Il 47enne ha riportato una frattura alla gamba destra ed è tuttora ricoverato all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Il rapinatore, invece, è riuscito a fuggire via. Sull'episodio indagano i carabinieri di Empoli che stanno tentando di rintracciare l'uomo.

Notizie correlate