Rifiuti abbandonati, a Empoli nel mese di settembre oltre 180 controlli e 5 sanzioni

Non si ferma l'impegno per la tutela dell’ambiente a Empoli: a renderlo noto è il Comune che fa il bilancio delle attività di monitoraggio, controllo e contrasto al fenomeno degli abbandoni dei rifiuti del mese di settembre da parte degli Ispettori ambientali di Plures Alia, in collaborazione con la Polizia Municipale e il Servizio Ambientale del Comune di Empoli: 183 controlli, 205 rifiuti ispezionati, 5 sanzioni per 600 euro e 3 verbali.

L’attività si è concentrata in via Rozzalupi, via Chiara e nel vicolo della Gendarmeria (per abbandoni selvaggi); in piazza Gamucci, via Antiche Mura, via Pulidori e via Ridolfi angolo Giovanni da Empoli (per uso improprio dei cestini e delle campane per la raccolta del vetro). Tra i rifiuti trovati purtroppo figurano sedie, un ventilatore e anche la rete di un letto pieghevole. Controlli della municipale anche per detenzione animali da cortile in via Botticini e in via da Maiano e per omessa manutenzione e ripulitura di un terreno in viale Giotto.

L’assessora alla Transizione ecologica del Comune di Empoli Laura Mannucci invita cittadine e cittadini a proseguire nella collaborazione per fare tutti insieme la nostra parte nel rispetto dell’ambiente in cui viviamo e per la nostra città. Ogni piccolo gesto può fare la differenza. C’è ancora bisogno di lavorare su come differenziare correttamente i rifiuti, continua la nota del Comune, su dove esporli, su come utilizzare il servizio gratuito di ritiro degli ingombranti. L’abbandono dei rifiuti colpisce l’intera comunità.

L’ATTIVITÀ DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - Il personale della Polizia Municipale, nel mese di settembre, a seguito di sopralluogo e indagine, ha elevato 2 verbali ai sensi dell'art. 17 comma 1 capo 2 del Regolamento di Polizia Urbana per detenzione animali da cortile in via Botticini e in via da Maiano e 1 verbale ai sensi dell'art.13 capo 2 del Regolamento di Polizia Urbana per omessa manutenzione e ripulitura terreno in viale Giotto.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

